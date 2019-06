Sabato 1 giugno 2019 - 18:13

Mattarella: solo dialogo e collaborazione superano contrasti

"Italia sempre guidata dalle indicazioni della sua Costituzione"

Roma, 1 giu. (askanews) – “Soltanto la via della collaborazione e del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunità internazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del concerto per il corpo diplomatico al Quirinale.

L’Italia, ha proseguito, “è stata guidata” dalle “indicazioni della sua Costituzione; dalla consapevolezza di una sempre più accentuata interdipendenza tra destini dei popoli; e dalla amara lezione dei sanguinosi conflitti del ventesimo secolo”.