Sabato 1 giugno 2019 - 18:11

Mattarella: democrazia non compatibile con ricerca nemici

"No a opposizioni dissennate fra le identità"

Roma, 1 giu. (askanews) – “Libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti, con chi punta a creare opposizioni dissennate fra le identità, con chi fomenta scontri, con la continua ricerca di un nemico da individuare, con chi limita il pluralismo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo prima del concerto al Quirinale in onore del corpo diplomatico.

Per Mattarella “i valori della civiltà e delle culture di ogni popolo contrastano in modo radicale con quella deriva e fanno, invece, appello, a salde fondamenta di umanità, per confidare nel progresso. Per quanto ci riguarda – ha aggiunto – in questo anno, cinquecentesimo della morte di Leonardo da Vinci, avvertiamo in modo ancor più esigente questa prospettiva”.