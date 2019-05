Martedì 28 maggio 2019 - 16:28

Scoppia il caso Rixi, per la Lega deve restare al suo posto

Il leghista accusato di peculato per le spese pazze in Regione Liguria

Roma, 28 mag. (askanews) – “Non commento i se, aspettiamo”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ai giornalisti che a Montecitorio gli hanno chiesto se il governo rischia di cadere in caso di condanna del leghista Edoardo Rixi, accusato di peculato nel processo sulle “spese pazze” in Regione Liguria.”Ci auguriamo innanzitutto qualcosa di positivo perché confidiamo nella giustizia, ma dovesse arrivare qualcosa di diverso Rixi sta al suo posto” ha detto Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, lasciando Palazzo Chigi dopo il vertice di maggioranza sul decreto sblocca cantieri.

L’ultima udienza in programma presso il tribunale di Genova, quella che a meno di imprevisti si chiuderà con la sentenza, è stata fissata per il prossimo 30 maggio. Qualche giorno fa, prima delle elezioni europee, il vicepremier Luigi Di Maio era stato categorico: “Nel contratto di governo c’è scritto che, in caso di condanna, la persona si deve dimettere. Il M5S ha la maggioranza assoluta del Cdm, se dovremo far rispettare una norma morale la faremo rispettare”.

