Lunedì 27 maggio 2019 - 06:49

Europee, in Veneto la Lega oltre ogni record storico

Pd secondo partito, crollo del M5S

Venezia, 27 mag. (askanews) – Un veneto su due ha votato Lega. Spicca nel territorio della Serenissima l’imponente affermazione della Lega, che raggiunge il proprio record storico assoluto nella regione da sempre roccaforte primatista del Carroccio. Il partito di Salvini aveva conseguito nel 2014 il 15,2% dei voti e alle politiche dell’anno scorso il 31%. Oggi sfiora di un soffio il 50%, con il 49,8.% dei voti espressi. In Veneto l’affluenza al voto è stata del 63%. A Padova il boom di affluenza con il 67%. Inoltre in Veneto si è andati al voto anche per le elezioni comunali in 321 comuni, di cui 21 oltre i 15 mila abitanti.

Il Partito Democratico con il 19%, si colloca pur a distanza siderale, seconda forza politica della regione, con prevedibile netta flessione rispetto alle Europee del 2014, quando raggiunse la percentuale inattesa e inusitata del 37,5% sull’onda della novità renziana ma in recupero rispetto alle politiche dell’anno scorso, quando si attestò al 17%.

Il Movimento 5 Stelle segna una pesante debacle, sprofondando sotto il 10% e fermandosi all’8,9%.Un risultato che dimezza abbondantemente la percentuale raggiunta alle Europee del 2014 e riduce a poco più di un terzo i consensi del partito di Grillo alle politiche del 4 marzo 2018.

Esito severo anche per Forza Italia, che, cannibalizzata dalla Lega, si colloca al 6%, contro il 14,7% delle precedenti consultazioni europee ed il 10% delle politiche.

Il partito azzurro è superato da Fdl che consegue un importante piazzamento al 6,8% raddoppiando il proprio risultato rispetto alle precedenti europee e migliorandolo di un terzo rispetto alle politiche (4,2%).

Non raggiunge il quorum +Europa, ferma al 2,7%.

La tornata elettorale in Veneto è stata funestata anche da un lutto. Attorno alle 19 di ieri in un seggio allestito presso la principale scuola elementare del comune di Carmignano sul Brenta (Padova), un elettore di 55 anni, uscendo dalla cabina elettorale, è spirato per un malore improvviso di fronte agli scrutatori. Il seggio è stato trasferito in un’altra aula per consentire l’intervento dei sanitari che hanno tentato un intervento di rianimazione purtroppo vano.