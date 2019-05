Lunedì 27 maggio 2019 - 09:01

Europee, Campania: M5S in calo ma resta primo partito

A Napoli la Lega sale al 12%, Pentastellati più votati

Napoli, 27 mag. (askanews) – Il M5S, anche se in calo, resta il primo partito in Campania e il più votato a Napoli. E’ questo il dato che emerge il giorno dopo le elezioni Europee dove i Pentastellati si attestano in Campania al 34,2% (alle scorse politiche aveva il 59%). Secondo forza il Pd con il 19,4% e di poco staccata la Lega che si attesta al 18,6%. Forza Italia di Silvio Berlusconi è al 13,4% e Fratelli d’Italia 5,7%, la Sinistra (1,8%), Europa Verde (1,5%), Partito Comunista (1,5%),

Nel capoluogo il M5S raccoglie il 39% delle preferenze seguito dal Pd al 23%. Buon risultato anche per la Lega che sale al 12%, davanti a Forza Italia (9%) e Fratelli d’Italia (4%).