Lunedì 27 maggio 2019 - 19:23

Dopo Tajani, sindaco di Fondi il più votato di FI in Centritalia

Salvatore De Meo con oltre 22mila preferenze

Roma, 27 mag. (askanews) – Con 22.406 preferenze raccolte, Salvatore De Meo è il secondo candidato di Forza Italia più votato nella Circoscrizione Italia centrale (Lazio, Umbria, Toscana e Marche) alle europee, dopo il Presidente uscente del Parlamento Europeo Antonio Tajani.

“Ho accettato con grande entusiasmo questa difficilissima sfida – afferma De Meo – nella certezza di non essere solo, perché affiancato e sostenuto da migliaia di persone che vivono nei territori e dei quali, da amministratore locale, conosco le esigenze. La mia candidatura è stata la loro candidatura, e il risultato raggiunto gratifica me e coloro i quali hanno riposto in Salvatore De Meo la loro fiducia”.