Domenica 26 maggio 2019 - 23:08

Chiusi i seggi dell’election day, al via scrutinio europee

Per le Comuni lo spoglio sarà domani pomeriggio

Roma, 26 mag. (askanews) – Si è concluso l’election day che ha visto votare in Italia in contemporanea per elezioni europee, Comunali, Regionali in Piemonte e per elezioni suppletive in due seggi uninominali della Camera. Le operazioni di voto proseguono nei seggi per chi vi è già entrato. Gli scrutini per le elezioni europee avvengono senza soliuzione di continuità e dureranno no stop nella notte. Domani pomeriggio, invece, lo scrutinio per le amministrative.