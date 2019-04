Venerdì 26 aprile 2019 - 20:49

Di Maio in Sicilia: “Il centrodestra vince e poi se ne fotte”

"In Sardegna si è votato da 2 mesi e non c'è ancora la giunta"

Caltanissetta, 26 apr. (askanews) – In Sardegna si è votato due mesi fa e ancora non c’è una giunta perché “questi del centrodestra vincono e se ne fottono. Dopo aver vinto non fanno nulla più”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio intervenendo in un comizio elettorale a Caltanissetta a sostegno del candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle Roberto Gambino.

“Quando un governo regionale come quello siciliano arriva a non recepire la legge anticorruzione o a perdere 70 milioni per non tagliare i vitalizi, allora penso si sia superato qualsiasi limite”, ha anche detto, tra le altre cose, Di Maio.

