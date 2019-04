Martedì 16 aprile 2019 - 10:41

Centrodestra, Carfagna (Fi): Salvini? Non sarà lui il leader

"Toti ha già fatto la sua scissione, auguri alla Meloni"

Roma, 16 apr. (askanews) – “Matteo Salvini leader? Lui è stato abile a portare la Lega dal 4 al 30%, ma il centrodestra è un’altra cosa”. Lo dice Mara Carfagna (Fi), vicepresidente della Camera, in una intervista alla Stampa.

“E’ interesse del Paese che vi sia” un centrodestra unito, prosegue, “perché dove governa, come Veneto e Lombardia, il centrodestra garantisce crescita, sviluppo e benessere, mentre va steso un velo pietoso sugli esperimenti grillini come il modello Roma, che è una vergogna internazionale”.

“Le leadership – osserva Carfagna – non si costruiscono e né si archiviano in laboratorio. Berlusconi è stato confermato leader da milioni di elettori. Noi non dobbiamo inventare piattaforme on line né organizzare primarie. Berlusconi un anno fa ha preso il 14 per cento. Poi è vero che per noi non è una stagione facile per varie ragioni. Dobbiamo avere una linea chiara e definita: siamo il partito delle opere pubbliche e di un welfare non assistenziale. Certo, Berlusconi non può fare tutto da solo, il partito non può pesare sulle sue spalle: c’è bisogno di una struttura, organismi che si assumono responsabilità della linea politica, scelte sul territorio. E gli staff non li sostituiscono. Lo dicono in tanti in giro per l’Italia”.

Per nominare questi organismi, secondo Carfagna, “si può fare un congresso o può essere lui stesso a nominarli. Ma bisogna superare lo status quo. Chi lo difende lavora per i nostri competitor. Una donna? Non ne faccio una questione di genere, ma di capacità di esercitare una leadership in grado di offrire una visione di paese non isolato, non ripiegato su se stesso e non lacerato su tutti i temi, come anche il 25 aprile. Con rigore, fermezza ma anche con umanità, c’è bisogno di restituire credibilità a livello internazionale”.

“Ora la priorità – sottolinea – è ottenere un buon risultato alle Europee. Il Ppe deve capire che un’Europa fatta solo di vincoli e parametri non va bene, ma i voti ai partiti sovranisti sono voti persi politicamente. Sì, faccio un appello al voto utile, perché i sovranisti europei negano solidarietà all’Italia sui migranti e sul bilancio”.

“Se Salvini è felice di governare con i 5 stelle, aumentare le tasse, sostenere dittatori come Maduro e bloccare i cantieri è un problema suo. Quando governa con noi la Lega garantisce crescita e benessere e opere pubbliche”, osserva Carfagna. Quanto alla scissione di Fi, la vicepresidente della Camera dice: “La nostra discussione interna rientra nella fisiologia di un grande partito. E poi scissione da parte di chi? Toti mi pare averla già consumata e faccio gli auguri alla Meloni”.