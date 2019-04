Domenica 14 aprile 2019 - 14:14

Salvini contro la Raggi: ci vuole uno scienziato per portare via la monnezza?

"Cittadini romani e del Lazio meritano città più tranquille e ordinate"

Roma, 14 apr. (askanews) – La Lega vuole conquistare il Lazio? “Noi non abbiamo niente da conquistare. Però ci sono tanti romani e cittadini del Lazio che meritano città più ordinate, tranquille, servizi meglio gestiti. Occorre uno scienziato per portare via la ‘monnezza’? Per svuotare i cestini ed evitare che siano i gabbiani a farlo?”. Lo ha detto il viceprenier e leader della Lega, Matteo Salvini, interpellato dai giornalisti alla conferenza programmatica della Lega del Lazio.

“Poi ci sono le metropolitane, i parcheggi, gli alberi. Non stiamo parlando di grandi progetti – ha aggiunto – ma di cura e gestione quotidiana”.

Salvini ha ricordato di aver invitato a votare per Virginia Raggi, “adesso – ha concluso – mi fermano per strada e mi chiedono ‘quando mai! Fate veloci'”.

int4