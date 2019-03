Sabato 30 marzo 2019 - 12:12

Zingaretti ha presentato il simbolo per le europee

"Siamo Europei"

Roma, 30 mar. (askanews) – In alto il logo del Pd, con lo stemma del Pse, e in basso il riferimento a “Siamo Europei”. E’ il simbolo con cui il Pd si presenterà alle elezioni europee, presentato stamani dal segretario Dem Nicola Zingaretti e da Carlo Calenda. “E’ un simbolo – ha detto Zingaretti – dedicato ai ragazzi e alle ragazze, un simbolo di speranza, che dice alle forze migliori: uniamoci per salvare l’Europa e per dare alle nuove generazioni un futuro degno”.

“Unità innanzitutto – ha detto Calenda – unità delle forze progressiste e liberali, europeiste e civiche. L’Italia rischia di essere il primo grande Paese fondatore a uscire dall’Europa, con Salvini che guarda a Putin e alle democrazie illiberali e sta sostenendo quanto avviene oggi a Verona. Noi non vogliamo un’Italia che diventi l’Ungheria e la Russia. E’ una lista aperta alla società civile, io stesso sarò candidato capolista nel Nordest, un grande movimento unitario ed europeista che deve mobilitare il Paese”. (Foto condivisa sui social da PD Lazio).

Afe/Int2