Sabato 30 marzo 2019 - 12:24

Papa Francesco oggi e domani è in Marocco

Prima di partire ha incontrato un gruppo di migranti

Roma, 30 mar. (askanews) – Papa Francesco è partito da Fiumicino per il Marocco, è il 28esimo Viaggio apostolico internazionale di Bergoglio. Prima di lasciare Casa Santa Marta, il Papa ha incontrato un gruppo di migranti marocchini ospitati in Italia dalla Comunità di Sant’Egidio: due famiglie, ognuna delle quali con due bambini, due giovani donne ed un ragazzo. Il gruppo è stato accompagnato dall’elemosiniere apostolico, il cardinale.

Konrad Krajewski. Lasciato il Vaticano, il Papa si è trasferito in auto all’Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino da dove, alle 10.57, a bordo di un A320 dell’Alitalia, è partito alla volta di Rabat. L’arrivo all’Aeroporto Internazionale di Rabat-Salé è previsto per le 14.

Papa Francesco torna così in terra d’islam con un viaggio di due giorni, oggi e domani, in Marocco. Francesco, che a 800 anni dall’incontro di San Francesco con il sultano egiziano, quest’anno ha già viaggiato negli Emirati Arabi Uniti, ora si reca in Maghreb, con una sorta di abbraccio simbolico da Oriente e Occidente, in una trasferta dove si intrecciano i temi del dialogo con i musulmani e dell’accoglienza ai migranti che dall’Africa si dirigono in Europa.

Dopo l’accoglienza all’aeroporto, la cerimonia di benvenuto si svolgerà sulla esplanade della moschea Hassan, il Papa e il re Mohammed VI pronunceranno i discorsi ufficiali dinanzi alle autorità e al corpo diplomatico. Alle 17 il Papa visiterà l’Istituto degli Imam e alle 18 è fissato nella sede della Caritas l’incontro con i migranti, cui rivolgerà un saluto.

Domenica 31 marzo, alle 10.30 l’incontro con il clero e il Consiglio ecumenico nella cattedrale di Rabat e a seguire la recita dell’Angelus. La messa sarà celebrata invece dopo il pranzo, alle 14.45 nel complesso sportivo coperto Principe Moulay Abdellah di Rabat, e sarà, come ha detto il portavoce vaticano Alessandro Gisotti, “sicuramente la messa con più partecipazione della storia del Marocco”, con 10mila fedeli attesi. Alle 17 (ora locale) la cerimonia di congedo all’aeroporto di Rabat.

