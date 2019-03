Sabato 30 marzo 2019 - 12:38

“Colpa degli italiani che non hanno capito nulla” (Berlusconi)

Assemblea FI a Roma

Roma, 30 mar. (askanews) – “Ho detto sempre che avevo un unico rimpianto, quello di non aver convinto il 51% degli elettori.

Adesso con la vecchiaia forse sono diventato più saggio, forse anche più moderato. Oggi posso dirlo che non è stata colpa nostra ma degli italiani che non hanno capito nulla, non ci hanno dato il voto, e ancora adesso non stanno capendo i rischi che corrono dando il loro voto a forze politiche che nulla hanno a che fare con la democrazia”. Lo afferma Silvio Berlusconi all’assemblea di Fi all’Eur a Roma.

