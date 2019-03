Giovedì 28 marzo 2019 - 13:22

Salvini dopo il sì alla legittima difesa: giorno bellissimo per l’Italia

Solo il Pd dice no ad una battaglia di civiltà. Parlamento ha sancito sacrosanto diritto

Roma, 28 mar. (askanews) – “Oggi, 28 marzo 2019, è un bellissimo giorno, non per un partito, non per la Lega, non per Salvini, ma per gli italiani. Dopo anni di chiacchiere e polemiche il Parlamento ha sancito il sacrosanto diritto dei cittadini alla legittima difesa”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in Senato dopo l’approvazione definitiva del ddl sulla legittima difesa.

Il provvedimento “è stato approvato a stragrande maggioranza tranne che dal Pd. Ma il Partito democratico – ha commentato – voterebbe contro qualsiasi cosa pur di dire no a Salvini, alla Lega, al Governo. Onore al merito alla squadra che ci ha lavorato da anni, grazie agli amici del M5s, grazie anche a Forza Italia e a Fratelli d’Italia che hanno sostenuto questa battaglia di civiltà”.