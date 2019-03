Giovedì 28 marzo 2019 - 13:36

Legittima difesa, Salvini:no far west ma vita dura per delinquenti

Eliminati giri per tribunali, spese legali e risarcimenti familiari rapinatori

Roma, 28 mar. (askanews) – Con l’ok definito al ddl sulla legittima difesa viene sancito “il sacrosanto diritto dei cittadini a difendersi se quancuno entra in casa, in cantina, nel proprio bar o azienda agricola. Si eliminano anni di giri per i tribunali e di spese legali. Si elimina il riconoscimento per i parenti dei ‘poveri rapitori’. Non si distribuiscono armi”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, interpellato a Palazzo Madama.

“Non è il far west. Da oggi – ha aggiunto – i delinquenti sanno che fare il mestiere di rapinare è più difficile. Ovviamente punteremo su polizia, carabinieri, forze dell’ordine, telecamere”.

Quanto alle perplessità espresse da giuristi e magistrati, il ministro ha risposto che “perplessità non ce ne sono per chi ha letto il testo. C’e’ la scelta precisa da parte dello Stato di stare dalla parte dell’aggredito e non dell’aggressore. Ovviamente ci saranno indagini, la magistratura dirà la sua, ma velocemente, partendo dal presupposto che noi stiamo con l’aggredito”.