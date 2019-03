Mercoledì 27 marzo 2019 - 02:52

Di Maio: ok Salvini a cittadinanza Rami? Ho strumenti persuasione

Così il vice premier incontrando la stampa a New York

New York, 27 mar. (askanews) – “Ho abbastanza strumenti di persuasione. Mettiamola così”. Luigi Di Maio, il vice premier e ministro dello Sviluppo economico, ha risposto così, da New York, a chi gli ha chiesto come ha fatto a convincere Matteo Salvini, leader della Lega e a sua volta vice premier, a dare la cittadinanza a Rami Shehata, il ragazzino che ha sventato il 20 marzo il dirottamento del bus sul quale si trovava da parte di un uomo accusato di terrorismo. In precedenza Salvini aveva detto di essersi convinto dell’opportunità di concedere la cittadinanza a Rami “perché è come se fosse mio figlio ed ha dimostrato di aver capito i valori di questo Paese. Il ministro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare”.

A24/Spa