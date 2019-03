Lunedì 25 marzo 2019 - 09:03

Salvini: “Lega triplica i voti. E ora si cambia l’Europa”

'Saluti alla sinistra: 7-0'

Roma, 25 mar. (askanews) – “Grazie! La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in Basilicata! 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l’Europa”. Così il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini commenta l’esito del voto in Basilicata.

