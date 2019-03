Lunedì 25 marzo 2019 - 09:05

Renzi: “C’è chi usa le divise per i voti. Orgoglioso dei ragazzi eroi e Cc”

"Fuori da chiacchiericcio e odio troll"

Roma, 25 mar. (askanews) – “Questa foto parla. Ci mostra la sensibilità dell’Arma dei Carabinieri, la passione di due ragazzi nostri CONCITTADINI, il lieto fine di una vicenda che poteva essere una strage”. E’ quanto scrive il senatore del Pd Matteo Renzi in un post su Facebook postando la foto di Ramy e Samir insieme ai Carabinieri.

“C’è chi utilizza le divise in campagna elettorale per racimolare un voto in più e c’è chi le sogna fin da piccolo aspettando di diventare cittadino italiano per servire la comunità. Fuori dal chiacchiericcio e dall’odio dei troll c’è un Paese bellissimo animato da piccoli gesti di eroismo quotidiano. Si chiama Italia.

Orgoglioso dei Carabinieri, orgoglioso di questi ragazzi”, conclude Renzi.

Pol/Vep