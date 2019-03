Lunedì 25 marzo 2019 - 16:30

L’ultimatum di Salvini a Tria

Sui rimborsi

Roma, 25 mar. (askanews) – Banche/*Salvini a Tria: decreti su risparmiatori truffati in settimana Vicepremier: “Altrimenti li andiamo a scrivere noi” Milano , 25 mar. (askanews) – I rapporti con il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sono “eccezionali. Se poi mi firma i decreti attuativi per i rimborsi ai risparmiatori truffati lo porto via per il week end. Però o li firma entro questa settimana, e lo dico nel modo più costruttivo possibile, oppure, ieri ero a Treviso e c’è tanta gente che si arrabbia e che ha fame e che ha fretta, quindi non credo si possa aspettare mezz’ora di più”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, a margine di una visita all’architettura storico del Policlinico.

“Se mi dice ‘aspettiamo una risposta dall’Europa ne facciano a meno di queste risposte quindi, con tutto il garbo e l’educazione possibile, mi aspetto entro questa settimana i decreti del Mef o altrimenti li andiamo a scrivere noi” ha proseguito. Quanto alla posibilità di fare a meno dello stesso Tria ha concluso: “No, Tria è parte di una squadra fortissima”.

Asa/Int2