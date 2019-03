Lunedì 25 marzo 2019 - 20:13

Di Maio: clima con Lega potrebbe essere migliore con più rispetto

"Tutto viene sempre opinato, da Via della Seta a Sblocca cantieri"

Roma, 25 mar. (askanews) – Il clima nel governo “potrebbe essere migliore” se da parte della Lega ci fosse “più rispetto” verso le iniziative del M5s. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, in un’intervista a “Quarta Repubblica” su Retequattro.

“Le differenze” tra Lega e M5s “ci sono sempre state” ma “il tema è che questa convivenza nel governo tra due forze politiche che hanno delle differenze, potrebbe andare meglio e soprattutto, se in questo momento storico si evitasse di mettere sempre quella parolina in più che ‘sporca’, tra virgolette, ogni provvedimento. È capitato con la Via della Seta e il Decreto sblocca cantieri. Se c’è una cosa che può migliorare molto di più il clima di governo è il fatto che quando facciamo qualcosa come Movimento 5 Stelle ci dovrebbe essere del rispetto senza che tutto venisse sempre opinato”, ha affermato Di Maio, aggiungendo: “Questa cosa non è nulla di grave e la chiariremo di persona”.