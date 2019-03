Sabato 23 marzo 2019 - 17:52

Di Maio su Salvini: lui ha diritto di parlare, io dovere di fare

Replica ad affermazioni precedenti del ministro dell'Interno

Roma, 23 mar. (askanews) – “Lui ha il diritto di parlare, io di fare i fatti come ministro dello Sviluppo economico: oggi abbiamo firmato accordi per 2 miliardi e mezzo e un potenziale di 20 miliardi. Questi sono i fatti che mi interessano”. Con queste parole il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, interpellato in merito durante un punto stampa a Villa Madama,, ha commentato le precedenti parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini che pur plaudendo alla firma degli accordi con la Cina si era mostrato critico con Pechino sul versante della mancanza di un mercato libero e sugli interventi statali nell’economia e nell’informazione.

“Sono contento – aveva detto il vicepremier, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento al forum di Confcommercio – che ci sia il presidente cinese in visita in Italia ci vuole parità di condizioni: non mi si dica che la Cina è un paese dove vige il libero mercato, dove lo Stato non interviene nell’economia, nell’informazione”.