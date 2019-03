Venerdì 22 marzo 2019 - 16:50

“Sono Roberta Lombardi e ho detto no a chi ha bussato alle porte del potere”

I distinguo nel M5s

Roma, 22 mar. (askanews) – “Io voglio ricordare che sono Roberta Lombardi e che ho detto no a tutti coloro che hanno bussato in questi anni alle porte del potere, così come ho detto no allo stadio della Roma e ancora un altro no, per ben quattro volte, a Luca Parnasi”. Così in una diretta Facebook, la capogruppo M5S in Consiglio Regionale del Lazio, Roberta Lombardi, racconta le sue battaglie, a partire proprio da quella contro l’imprenditore Luca Parnasi che aveva messo gli occhi su un’ex autorimessa Atac a Roma, nel 2007. Il video-racconto della capogruppo tocca i temi cruciali su cui si è sempre battuta e continua a farlo, come la richiesta di trasparenza al presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito all’indomani dell’arresto dell’imprenditore Luca Parnasi, nella cui ordinanza era menzionato più volte il nome di De Vito.

Lombardi ricorda non solo le dovute dimissioni richieste all’ex presidente dell’assemblea del Campidoglio ma anche le battaglie “contro le opere di edilizia negoziata che hanno distrutto il tessuto della città, i Piani di Zona su cui ho dovuto contrastare un tentativo di corruzione e della cui Commissione speciale sono stata eletta presidente in Regione proprio ieri, per fare luce sulle illiceità che ci sono state in questi anni”. “Io conosco bene le lusinghe del potere – continua la capogruppo regionale M5S – e quanto sia importante proteggere il Movimento”.

Conosco bene le lusinghe del potere perche sono in quei palazzi istituzionali ormai da sei anni”. E ancora a proposito delle elezioni del 2016 del Comune di Roma: “Proprio perché capisco quanto possa essere facile per una persona modesta cedere a queste lusinghe, come questi soldi che girano possano cambiarti la vita da un giorno all’altro, chiesi e ottenni da Beppe Grillo e da Davide Casaleggio di costituire una minidirettorio, fatto da tecnici di strettissima fiducia”.

Lombardi infine invita i giornalisti a studiarsi le carte che lei stessa metterà a disposizione, tramite la sua segreteria, per capire davvero come sono andate le cose sui finanziamenti per la sua campagna elettorale alle Regionali e sul suo modo di lavorare in questi anni di servizio civile per la cittadinanza.

