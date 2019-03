Venerdì 22 marzo 2019 - 14:51

Raggi: “Non ci facciamo infettare”

Il sindaco apre un'indagine interna

Roma, 22 mar. (askanews) – “Non lasciamo spazio ad ambiguità: dopo aver letto l’ordinanza, Luigi Di Maio ha espulso Marcello De Vito nel giro di poche ore. E io ho immediatamente avviato una indagine interna su tutti i dossier citati nell’inchiesta che riguarda De Vito. E questa è una risposta seria. Una risposta anche a qualche commentatore che dice: ‘nulla è cambiato’. Le cose sono cambiate”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Noi rispondiamo con fermezza a chi prova a ‘infettare’ l’amministrazione con pratiche illegali. Magari questi stessi commentatori – che hanno giustamente stigmatizzato il sistema di ‘Mafia Capitale’, degli appalti pilotati e della corruzione – potrebbero contribuire a spiegare quanto sia lungo e complesso il percorso per il ripristino della legalità in una città dove per 30 anni nessuno si era accorto o faceva finta di non vedere il saccheggio dei ‘capaci'”.

“C’è chi si augura di tornare al passato. No. Non si torna al passato. Non glielo permetteremo”, conclude.

