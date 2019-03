Giovedì 21 marzo 2019 - 22:27

Stadio Roma, Di Maio: per Frongia si va verso l’archiviazione

"De Vito l'ho cacciato subito, siamo diversi dagli altri partiti"

Roma, 21 mar. (askanews) – L’assessore allo sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, “si è già sospeso, ma mi dicono che si va verso un’archiviazione nei prossimi giorni”. Lo ha detto il leader dell’M5S, Luigi Di Maio, dopo che Frongia è stato indagato con l’accusa di corruzione nell’inchiesta sulla costruzione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle.

“Aspettiamo 6-7 giorni – ha sottolineato Di Maio durante la trasmissione ‘Dritto e rovescio’ su Retequattro – anche se Frongia si è già autosospeso”.

Il presidente del consiglio comunale Marcello De Vito, arrestato per corruzione, invece “è fuori dal Movimento: l’ho cancellato io per sempre, senza passare dalle procedure. Si può difendere in tribunale, ma deve stare a chilometri di distanza”.

Gli altri partiti, ha aggiunto Di Maio, “in passato questi signori li lasciavano a fare i sindaci pure da dentro la cella di un carcere. Questo mi permette di dire che noi siamo diversi dagli altri partiti”.