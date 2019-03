Giovedì 21 marzo 2019 - 14:03

Prodi espone bandiera Ue dalla sua casa:”è garanzia per i figli”

L'ex premier e presidente Ue espone durante riprese Rai Povera Patria: "è un valore"

Roma, 21 mar. (askanews) – Esporre oggi alle finestre in Italia la bandiera Ue “ha valore di garanzia per i nostri figli. Questo è il valore vero della bandiera. Noi la dobbiamo tenere in quanto tale,. È importantissima per i nostri figli. Se lei pensa a cosa siamo: piccoli. Siamo soli, se siamo isolati nel mondo che è diventato impressionatamente unito, lei si rende conto che questa bandiera – forse per noi no, ma per i nostri figli sì – rappresenta la salvezza”. Lo ha detto l’ex premier Pd ed ex presidente della Commissione Ue Romano Prodi, esponendeo la bandiera Ue dalla finestra della sua casa di Bologna durante l’intervista con Alessandro Poggi per “Povera Patria” di Raidue, per la puntata che andrà in onda domani.

La bandiera è pronta? “Sì, bella grande”, ha risposto Prodi. E “anch’io sono pronto da un pezzo: da quando sono stato presidente della Commissione. Ritengo che la bandiera dell’Europa sia l’unica àncora di salvezza per il nostro Paese. Ma, vede, (indicando il tricolore su un divano, ndr) vicino alla bandiera europea c’è quella italiana”

“Le due bandiere sono vicine ma anche un po’ in contraddizione – ha osservato l’intervistatore- perché il sovranismo e l’europeismo…”. Ma “se lei vuole salvare la sovranità – ha ribattuto Prodi- ha bisogno di essere robusto; di fronte alla Cina, di fronte agli Stati Uniti. Ha bisogno di essere robusto e quindi ci vuole questa bandiera qui”.