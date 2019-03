Giovedì 21 marzo 2019 - 09:57

Italia-Cina, cosa dice Mattarella

Alla vigilia della firma del Memorandum di intesa

Roma, 21 mar. (askanews) – “L’intensificazione dei nostri rapporti economici deve passare attraverso la creazione di un contesto quanto più aperto e trasparente possibile; in cui i soggetti economici dei due Paesi possano agire in maniera equivalente, reciprocamente libera ed equilibrata, con la rimozione di barriere, che ancora si frappongono ai flussi commerciali”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla vigilia della firma del Memorandum di intesa Italia-Cina con la visita in Italia del presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, in una intervista ai giornalisti cinesi del Quotidiano del Popolo, CCTV, Radio Cina Internazionale, Quotidiano Guangming, Agenzia di Stampa Nuova Cina.

“In questo senso, l’Italia è impegnata, assieme ai suoi partner europei e internazionali, a dialogare con la Cina, per permettere alle imprese delle due parti di operare in maniera equa – ha sottolineato il Capo dello Stato -; e di favorire l’accesso ai rispettivi mercati, tutelando in particolare la sicurezza degli investimenti e la proprietà intellettuale, nonché i principi e standard, irrinunciabili, relativi alla sostenibilità degli interventi sotto il profilo sociale, economica e ambientale”.

