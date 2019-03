Giovedì 21 marzo 2019 - 21:11

Bannon: la Lega può essere primo gruppo al Parlamento Ue

"Lui, Orban e altri stelle nascenti, possibile grande vittoria"

Roma, 21 mar. (askanews) – La Lega può essere il primo partito nel prossimo Parlamento europeo e Matteo Salvini è una delle “stelle nascenti” della politica, insieme a Viktor Orban e ai leader conservatori scandinavi. Lo ha detto Steve Bannon parlando all’iniziativa ‘Gli algoritmi dell’informazione’, organizzata da Lettera 22.

“Salvini non ha bisogno di me – ha precisato – sanno perfettamente come vincere un’elezione da soli. Quelli di Davos hanno paura perché ci sono stelle politiche nascenti come Salvini, Orban e molti altri. E ci sono dei cittadini stufi di andare in ginocchio a Bruxelles. Per questo hanno paura di noi. Ecco perché, se lo slancio prosegue, c’è la possibilità di una grande vittoria alle europee”.