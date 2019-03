Martedì 19 marzo 2019 - 00:38

Tensione nel governo per ipotesi mini-condono edilizio

La Lega: notizia infondata e senza alcun fondamento

Milano, 19 mar. (askanews) – Tensione nel governo per una ipotesi di mini sanatoria edilizia che i 5 Stelle contestano e che compare in un documento tecnico della Lega con le proposte per il decreto sblocca cantieri che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri mercoledì. Ma la Lega smentisce: “nessuna ipotesi di condono edilizio nè nello sblocca cantieri nè in altri provvedimenti – riferiscono – E’ una notizia infondata e senza alcun fondamento. La Lega, come noto, è contraria a ogni tipo di condono”.

Il passaggio è contenuto a pagina 24 del documento, che Repubblica.it ha messo online. Lì si dice che “sono escluse dall’eccertamento di conformità e non costituiscono violazione edilizia, le opere eseguite in corso di edificazione in variante ai titoli abitativi edilizi rilasciati in data anteriori a quella di entrata in vigore delle legge 28 gennaio 1977 n.10 ma non costituenti totale difformità e per le quali sia stato rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità”. Sono escluse dall’accertamento anche “le irregolarità geometriche dimensionali di modesta entità, eccedenti il 2% la diversa realizzazione di un intervento/opera, qualora sia necessario acquisire, oltre al titolo abitativo edilizio e all’autorizzazione paesaggistica semplificata, anche uno o più altri atti di assenso”. Nella motivazione viene spiegato che gli immobili di vecchia data, degli anni ’50-’70, l’accertamento dello stato legittimo risulta molto difficile da attestare per la frequente presenza di situazioni non esattamente rispondenti a quelle rappresentate negli elaborati tecnici.

Sul testo sblocca cantieri, che è stato al centro di un tavolo tecnico-politico a Palazzo Chigi, Matteo Salvini ha osservato: “il decreto deve sbloccare davvero i cantieri, tutti i cantieri, e far ripartire l’edilizia pubblica e privata in tutta Italia, oppure non servirà. L’Italia non ha bisogno di aspirine ma di una rivoluzione”.

Rar