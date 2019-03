Martedì 19 marzo 2019 - 22:30

Migranti, Zingaretti: governo senza politica su immigrazione

"Su Mare Jonio ennesimo bluff per prendere voti"

Roma, 19 mar. (askanews) – La vicenda della nave Mare Jonio “conferma che questo governo non ha una politica sull’immigrazione. I confini vanno difesi con una politica estera, invece noi prendiamo atto che non esiste alcuna politica italiana sul tema”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti intervenendo a Cartabianca su Rai3.

Sull’immigrazione, ha sostenuto, “si creano occasioni solo per fare polemica politica, il governo trasforma i flussi migratori in grandi eventi mediatici. I profughi in mare vanno salvati ma da noi – ha ribadito Zingaretti – non c’è una politica estera verso i Paesi da cui arrivano i migranti. E non c’è una politica europea perché nell’Ue siamo isolati”. Insomma oggi “siamo di fronte all’ennesimo bluff del governo per prendere voti”.