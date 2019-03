Martedì 19 marzo 2019 - 07:27

Gentiloni: si ptorebbe votare già quest’anno

Pd, "sono fiducioso che Renzi darà una mano"

Roma, 19 mar. (askanews) – “Non sottovaluto il desiderio di conservare una situazione di potere. Ma questo governo ha già esaurito la sua missione: lo vedo da un lato bloccato nella maggior parte delle decisioni da prendereedall’altro assolutamente disarmato rispetto alle scelte che dovrà fare con la prossima legge di bilancio. Quindi chi come noi deve prospettare un’alternativa deve farlo sapendo che i tempi possono essere anche molto brevi, e cioè che si potrebbe votare nel 2020 o persino nel 2019”: lo afferma al Corriere della Sera Paolo Gentiloni, ex premier e nuovo presidente del Pd.

Il futuro del partito ora guidato dal segretario Nicola Zingaretti è “più verde, più sociale, più europeista che superi i limiti che ha avuto in questi anni la nostra azione”, afferma Gentiloni. “Non certo un Pd che riscopra vocazioni del secolo scorso e faccia marcia indietro. Se qualcuno pensa di tornare allo schema Ds-Margherita, per intenderci, non conosce nemmeno la realtà del nostro paesaggio politico”.

Renzi se ne andrà? “Sono fiducioso sul fatto che darà una mano, credo che anche su questo Nicola sia partito con il piede giusto. D’altra parte siamo in campagna elettorale, si vota tra due mesi, non possiamo che essere uniti”.

Ska