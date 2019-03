Lunedì 18 marzo 2019 - 19:56

Marattin (Pd) interrompe la diretta di Salvini: “Fermi tutti, dice balle”

Ira dell'ex consigliere economico di Palazzo Chigi per le parole del vicepremier sullo spread

Roma, 18 mar. (askanews) – Scintille durante la puntata de “L’aria che tira”, il programma di Myrta Merlino su La7, dove viene trasmessa la diretta Facebook di Matteo Salvini. Quando il vicepremier della Lega dice che lo spread è tornato ai livelli precedenti, il deputato Pd Luigi Marattin ed ex tesoriere di Palazzo Chigi interrompe il collegamento urlando in studio.

“No fermi tutti – attacca – questo Paese non può avere un vicepremier che dice una cosa del genere, lo spread non è ai livelli precedenti: oggi è a 235 punti, è maggiore di 120. La stampa si ribelli, l’Italia non può permettersi un vicepremier che racconta balle”.

Int5