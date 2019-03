Domenica 17 marzo 2019 - 19:34

Fisco, Di Maio: ok flat tax ma no promesse alla Berlusconi

"Troveremo una soluzione insieme alla Lega, come sempre"

Roma, 17 mar. (askanews) – “Sulla Flat tax familiare troveremo una soluzione insieme alla Lega, come abbiamo sempre fatto. Sono molto fiducioso. Noi come M5S abbiamo lavorato a una riduzione degli scaglioni e della pressione fiscale attraverso il coefficiente familiare e in questo senso si individuerà un punto di incontro, ne sono certo. L’importante è non fare facili promesse alla Berlusconi, come rappresentanti dello Stato non dobbiamo mai dimenticarci di avere delle responsabilità nei confronti dei cittadini”. È quanto dichiara il vicepremier Luigi Di Maio.