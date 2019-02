Venerdì 8 febbraio 2019 - 20:05

Renzi: governo non fa politica estera, fa ridere tutto il mondo

"I populisti hanno bisogno di un nemico e hanno scelto Macron"

Roma, 8 feb. (askanews) – “Per mascherare il fallimento, il governo parla d’altro. E attacca la Francia e Macron. Solo che stavolta i francesi hanno reagito. E per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale l’ambasciatore è stato richiamato. Io penso che un governo che sostiene la dittatura di Maduro, che si schiera con i Gilet Gialli contro le istituzioni democratiche francesi, che è isolato in Europa dovrebbe farsi un esame di coscienza. Ne ho parlato in diretta ieri a Europe1. I populisti hanno bisogno di un nemico e hanno scelto Macron. Ma così non si fa politica estera: così si fa solo ridere tutto il mondo”. Lo ha scritto l’ex premier e senatore Pd, Matteo Renzi, nella enews.