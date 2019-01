Giovedì 10 gennaio 2019 - 07:53

Migranti, Salvini: nessuno in Italia se non accolgono anche gli altri

"Non cambio idea, faccio due passi avanti"

Roma, 10 gen. (askanews) – “Io non cambio idea, anzi faccio due passi in avanti. Non ci sarà nessun arrivo in Italia finché l’Europa non rispetterà gli impegni presi (a parole) con l’Italia, accogliendo i 200 immigrata sbarcati in estate tra Pozzallo e Catania che dovevano già essere ricollocati”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini al termine dell’incontro a palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio. “Il governo è compatto sulla linea rigorosa, porti chiusi, lotta agli scafisti e alle ONG. Aggiungo che ogni nuovo eventuale arrivo dovrà essere a costo zero per i cittadini Italiani” ha concluso il vicepremier e ministro degli Interni.

