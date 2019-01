Mercoledì 9 gennaio 2019 - 23:01

“Canta che ti passa” (Salvini a Baglioni)

Il ministro risponde alle critiche del cantautore

Roma, 9 gen. (askanews) – “Baglioni? Canta che ti passa, lascia che di sicurezza, immigrazione e terrorismo si occupi chi ha il diritto e il dovere di farlo”, così con un post sul suo profilo Twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini, risponde alle critiche del cantautore sui migranti. “Stiamo ricostruendo muri e non credo che questo faccia la felicità degli esseri umani. Il nostro paese è terribilmente incattivito – ha detto Baglioni – rancoroso nei confronto dell’altro, guardiamo con sospetto anche la nostra ombra. Credo che le misure messe in atto da questo governo, come da quelli precedenti, non sia all’altezza della situazione”.

Gtu/int5