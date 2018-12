Lunedì 31 dicembre 2018 - 20:31

Mattarella: mondo ormai social ma mio messaggio non è rito formale

Le parole del capo dello Stato agli italiani per il fine anno

Roma, 31 dic. (askanews) – “Siamo nel tempo dei social, in cui molti vivono connessi in rete e comunicano di continuo ciò che pensano e anche quel che fanno nella vita quotidiana. Tempi e abitudini cambiano ma questo appuntamento – nato decenni fa con il primo Presidente, Luigi Einaudi – non è un rito formale. Mi assegna il compito di rivolgere, a tutti voi, gli auguri per il nuovo anno: è un appuntamento tradizionale, sempre attuale e, per me, graditissimo”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto il consueto messaggio di fine anno agli italiani.