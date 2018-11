Martedì 6 novembre 2018 - 20:17

Conte: non stiamo affatto litigando,vertici si sono sempre fatti

Siamo motivati sul nostro obbiettivo: realizzare interesse italiani

Roma, 6 nov. (askanews) – “I vertici ci sono sempre stati dall’inizio, quindi non stiamo affatto litigano. Siamo motivati da un obiettivo ben preciso, realizzare gli interessi degli italiani”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, ospite di “Di martedì” su La7. E’ la sua ‘prima volta’ in un talk show per parlare di attualità politica.