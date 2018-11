Domenica 4 novembre 2018 - 12:21

Maltempo, Conte in Sicilia su zone colpite. Poi in Prefettura

"In contatto con Protezione civile per aggiornamenti anche sul Nord"

Roma, 4 nov. (askanews) – “Sto partendo per la Sicilia, dove il maltempo ha causato almeno 10 vittime. Sono in continuo contatto con la Protezione civile per avere costanti aggiornamenti anche sulla drammatica situazione nelle Regioni del Nord”: lo ha scritto questa mattina su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima di recarsi nella zona del Palermitano dove nella zona di Casteldaccia due intere famiglie sono state distrutte dalla piena di un fiume.

In questo momento – rende noto palazzo Chigi – il capo del Governo sta sorvolando in elicottero le zone colpite dal maltempo. Al termine del giro in elicottero, Conte farà visita ai familiari delle vittime presso il Policlinico di Palermo. Da qui verso le ore 14 sarà in Prefettura per una riunione del coordinamento soccorsi. Sono previste dichiarazioni in Prefettura.