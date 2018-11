Sabato 3 novembre 2018 - 15:13

Bongiorno: preoccupa stop a prescrizione, bomba atomica sui processi

La norma proposta dalla relatrice nel ddl anticorruzione all'esame della Camera

Roma, 3 nov. (askanews) – Ancora un fronte polemico nella maggioranza. Riguarda lo stop alla prescrizione, proposto con un emendamento al ddl anticorruzione dalla relatrice M5s Francesca Businarolo, ma che il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno bolla come una “bomba atomica” sul processo penale.

“Mentre il ddl anticorruzione è passato al Consiglio dei ministri – ha detto il ministro intervistata su Sky Tg24 – questo è un emendamento, una novità dell’ultima ora. Sono preoccupata perchè non credo che sia una correzione che incide solo sulla prescrizione ma sull’intero sistema penale”.

“Oggi – ha aggiunto Bongiorno, che è avvocato penalista – il calendario delle udienze viene fissato in base alle prescrizioni. Così non ci sarebbe puù appello e Cassazione, andrebbe a finire che un soggetto innocente non avrebbe diritto ad un secondo processo perchè non c’è la tagliola della prescrizione e non vengono fissate le udienze”.

“Credo che si possa trovare un accordo – ha concluso – Sto segnalando che, per come è scritto oggi, bloccare la prescrizione dopo il primo grado significa mettere una bomba atomica sotto il processo penale. Non ci sarà più appello nè Cassazione”.