Venerdì 2 novembre 2018 - 09:54

Tajani: bene Mattarella, preoccupazione su manovra è di buon senso

"Italia isolata ma Commissione Ue ha fatto stesso errore del Governo"

Roma, 2 nov. (askanews) – “Il presidente della Repubblica si è fatto carico di problema reale, con una posizione di buon senso condivisa da tutti gli italiani, preoccupati perché l’Italia è isolata”. Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, ha commentato la lettera di Sergio Mattarella al Governo in occasione della firma della legge di Bilancio.

A giudizio dell’esponente azzurro “oggi l’Italia è isolata. La violenza verbale del governo contro l’Europa nasconde debolezza politica e non solo sulla manovra. Il governo austriaco era stato presentato come quello più vicino al nuovo esecutivo italiano. Il premier di Vienna Kurtz è stato il primo a dire che la manovra italiana deve essere respinta. Orbán, premier ungherese, ha chiaramente detto che per la presidenza della Commissione appoggerà il popolare Weber non Salvini”.

Per contare di più in Europa, ha sostenuto Tajani, “bisogna usare la forza degli argomenti, non la violenza della lite. L’isolazionismo porta solo danni, dobbiamo dialogare, difendere le nostre posizioni con fermezza, stare in Europa per cambiarla. Per farlo servono alleati, senza non si va da nessuna parte”.

La Commissione Ue, comunque, “ha fatto lo stesso errore del Governo – ha detto ancora il presidente dell’Europarlamento – trasformando il confronto su una legge di Bilancio in uno scontro politico. Il commissario Pierre Moscovici ha reagito da candidato socialista non da rappresentante della Commissione. Il suo compito è dialogare”.