Conte a Tunisi: attenzione particolare a Conferenza sulla Libia

In programma incontri con presidente Essebsi e primo ministro Chahed

Roma, 2 nov. (askanews) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è in visita a Tunisi. Dal profilo Facebook ufficiale del capo del Governo arriva la conferma del suo sbarco nella capitale tunisina: “Arrivato a Tunisi, dove nelle prossime ore – scrive Conte – incontrerò il presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi e il primo ministro Youssef Chahed”.

Secondo Conte “la visita di oggi, come quella di lunedì prossimo ad Algeri, costituisce un importante momento di confronto su temi bilaterali cruciali come gli scambi economici e commerciali, la cooperazione allo sviluppo e l’immigrazione. Un’attenzione particolare sarà riservata alla Conferenza per la Libia che terremo a Palermo il 12 e 13 novembre”.

“Più tardi – annuncia il premier, che secondo le previsioni terrà una conferenza stampa congiunta con il suo omologo Chahed – vi aggiornerò in diretta qui sulla mia pagina. Vi aspetto”.