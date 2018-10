Domenica 28 ottobre 2018 - 17:47

Pioggia e vento forte in Liguria (tanti interventi dei Vigili del Fuoco)

Allerta arancio

Roma, 28 ott. (askanews) – Il maltempo imperversa sulla Liguria con rovesci intensi sull’alta valle Bisagno. Questo mentre a Genova i Vigili del fuoco stanno operando in più zone della città per danni causati dal forte vento e dalle abbondanti piogge. Numerosi interventi sono stati effettuati per alberi caduti, prosciugamenti e strutture pericolanti. Le maggiori criticità si riscontrano nei quartieri San Teodoro e Molassana.

Nel resto della regione il torrente Bisagno ha innalzamento il suo livello idrometrico, in località La Presa di quasi due metri, di appena sopra la piena ordinaria.

