Venerdì 26 ottobre 2018 - 22:05

Perchè il gasdotto Tap non si può stoppare (secondo il M5S)

Anche per Salvini è un'opera fondamentale per il paese

Roma, 26 ott. (askanews) – La costruzione del gasdotto Tap in Puglia non si può stoppare. “Stoppare la Tap – affermano in una nota Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S alla Camera e al Senato – ci costerebbe miliardi di euro. Inoltre tutte le verifiche disposte dal governo non hanno fatto emergere alcuna irregolarità nelle procedure di autorizzazione dei lavori, il cui via libera alla realizzazione dell’opera, ricordiamo, è stato dato dai precedenti governi”.

“Noi oggi – aggiungono – ci ritroviamo davanti a contratti che se non venissero rispettati ci porterebbero a pagare cifre esorbitanti. Di sicuro vigileremo affinché l’iter dei lavori non arrechi danni alla comunità locale”.

Oggi il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha spiegato che la Tap è legittima. Il ministro ha trasmesso al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte “le valutazioni di legittimità” svolte dal suo ministero, sulla Valutazione di impatto ambientale rilasciata dallo scorso governo sul progetto Tap. Il lavoro – ha spiegato Costa – è durato ininterrottamente per più giorni, durante i quali sono state esaminate oltre mille pagine di documenti e c’è stata anche una nuova interlocuzione con Ispra su alcuni aspetti delle varie fasi della procedura.

“È bene sottolineare che parliamo di un procedimento già autorizzato e concluso nel 2014, su cui si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 1392 del 27 marzo 2017 confermandone definitivamente la legittimità. Tuttavia, come è stato detto, abbiamo ascoltato tutte le osservazioni provenienti dal territorio, sia dai portavoce del Movimento 5 Stelle sia dal comune di Melendugno” ha aggiunto il ministro. “Abbiamo valutato se tutte le autorizzazioni fossero state emesse a norma di legge. Il risultato di questo lavoro è ora nelle mani del Presidente del Consiglio per le opportune valutazioni che il governo dovrà esprimere”.

Anche Conte, in una nota, ha confermato che nella Tap “non abbiamo riscontrato elementi di illegittimità”. “Ho ricevuto nella giornata odierna una comunicazione che riassume le ultime verifiche effettuate dai tecnici del Ministero dell’Ambiente sul progetto Tap. Ringrazio il ministro Costa e i tecnici per il lavoro che hanno svolto e ringrazio gli altri ministeri e uffici che pure hanno effettuato verifiche sulla piena regolarità delle procedure”. E il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, a sua volta ha ribadito è fondamentale andare avanti con la realizzazione dell’opera: “Avere l’energia che costerà meno a famiglie e imprese è fondamentale, quindi avanti coi lavori”.

