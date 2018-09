Sabato 22 settembre 2018 - 19:28

Governo, fonti Mef: fiducia Tria a dirigenti e tecnici ministero dopo audio Casalino

"E apprezzamento per lavoro che stanno svolgendo"

Roma, 22 set. (askanews) – “Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, esprime piena fiducia ai dirigenti e alle strutture tecniche del MEF e apprezzamento per il lavoro che stanno svolgendo a sostegno dell’attuazione del programma di governo, come peraltro evidenziato dal Presidente del Consiglio”. Lo rendono noto fonti dello stesso ministero dell’Economia e delle Finanze dopo la pubblicazione di un audio del portavoce del presidente del Consiglio Conte, Rocco Casalino, in cui si attaccavano e minacciavano dirigenti e funzionari del dicastero di Via XX Settembre.