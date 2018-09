Venerdì 21 settembre 2018 - 21:55

Conte: Paese sta crescendo, basta misere indicazioni decimali

"Cifre manovra alla fine, prima le riforme per gli italiani"

Roma, 21 set. (askanews) – “Il Paese è avviato verso la crescita e non possiamo fermarci a queste misere indicazioni decimali: 0,9, 1,1…Da tutte le riforme messe in campo ci aspettiamo un volano per la nostra economia, non mi interessa il decimale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un suo intervento a San Giovanni Rotondo.

“Tutti vogliono sapere le prospettive di crescita in termini decimali ma sono cifre – ha sottolineato Conte – che inseriremo nella manovra alla fine. Prima vogliamo scrivere le riforme che servono alle persone e poi trarremo le conclusioni”.