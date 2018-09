Giovedì 20 settembre 2018 - 18:13

Berlusconi, Salvini e Meloni uniti alle Regionali

Al termine del vertice a palazzo Grazioli

Roma, 20 set. (askanews) – “Il centrodestra si presenterà unito a tutte le prossime competizioni elettorali a partire dalle elezioni regionali di Piemonte, Abruzzo, Basilicata, Sardegna con l’individuazione di un candidato condiviso, così come in tutti altri appuntamenti amministrativi”. E’ quanto si legge in una nota congiunta di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, al termine dell’incontro a palazzo Grazioli.

