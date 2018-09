Domenica 2 settembre 2018 - 12:32

Salvini ringrazia il governo della Libia

"Ha soccorso e rimpatriato 275 migranti"

Roma, 2 set. (askanews) – “Ringraziamo le autorità libiche per l’opera di soccorso e di rimpatrio, nonostante tutte le difficoltà interne e i boicottaggi esterni, in particolar modo quelli provenienti dall’Europa”, commenta il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo che ieri la Guardia costiera libica è intervenuta in due diverse operazioni, salvando in tutto 275 persone provenienti da Sudan, Mali, Niger, Ghana, Camerun, Algeria e Bangladesh. Nello specifico si tratta di 195 uomini, 54 donne e 26 bambini.

