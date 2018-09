Domenica 2 settembre 2018 - 12:21

“Il reddito di cittadinanza parte nel 2019” (Di Maio)

"Risorse nella legge di bilancio"

Roma, 2 set. (askanews) – “Nel 2019 deve partire il reddito di cittadinanza, dobbiamo mettere le coperture in legge di bilancio per consentire almeno ai 5 milioni di persone in povertà assoluta di reinserirsi lavorativamente”. Lo ha confermato il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio intervistato alla festa del Fatto quotidiano alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.

“Non diamo soldi alle persone per starsene sul divano” ha rilanciato Di Maio e “se fai il furbo rischi sei anni di galera, faremo come con autostrade: non aspettiamo i tempi della giustizia, togliamo le concessioni e poi la giustizia segua i suoi tempi”. “In questi anni si sono lasciati miliardi di euro nelle casse di lobby che poi quando le cose andavano male andavano all’estero” ha concluso il vicepremier.

