Giovedì 30 agosto 2018 - 22:25

Salvini a Macron: pensi a francesi e sia più umano a confini

"Su molte cose la vediamo in modo diverso"

Roma, 30 ago. (askanews) – “Macron dovrebbe occuparsi dei francesi. Per me la polemica è chiusa, se poi lui tutti i giorni vuole andare avanti a insultarmi gli consiglio di essere più umano ai suoi confini con l’Italia”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in una intervista a Corriere Tv, replicando al presidente francese Emmanuel Macron, che lo aveva attaccato parlando di lui come di un “demagogo nazionalista”.

“La vediamo – ha aggiunto – in maniera diversa su immigrazione, finanza, banche, Libia, non credo che guadagni consenso attaccando Salvini”.