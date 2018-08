Lunedì 27 agosto 2018 - 19:50

Perché Zingaretti è preoccupato per l’Italia

Le parole del candidato alla segreteria del Pd

Roma, 27 ago. (askanews) – Nicola Zingaretti è “molto preoccupato per l’Italia” perché il governo sta portando il Paese alla “paralisi” e tutto questo ricadrà “sulle tasche degli italiani”.

Il presidente del Lazio lo ha detto parlando a Zapping su Radio uno, ribadendo che si candiderà alla segreteria Pd. “Sono molto preoccupato per l’Italia. Non c’è uno straccio di politica industriale, per lo sviluppo, per il lavoro. E ogni volta si alzano polveroni: una volta è l’atteggiamento sul ponte di Genova, un’altra volta è una nave con cento poveri cristi sopra”.

Insomma, “una paralisi. E il costo è che questo paese arranca e tutti i problemi che avevamo non solo non migliorano ma addirittura peggiorano. Questo avrà dei riflessi sulle tasche degli italiani. Se dovessi chiedere qualcosa a questo governo è: per cortesia, governate”.

Adm/Int2